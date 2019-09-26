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Esnaf temizliyor!

YOZGAT Belediyesi tarafından Abide İşhanı bölgesinde gerçekleştirilen, parkeler arasındaki derzlerin yenilenmesine yönelik çalışma sonrasında gerekli temizliğin yapılmaması esnafı zor durumda bıraktı.

Esnaf temizliyor!

YOZGAT Belediyesi tarafından Abide İşhanı bölgesinde gerçekleştirilen, parkeler arasındaki derzlerin yenilenmesine yönelik çalışma sonrasında gerekli temizliğin yapılmaması esnafı zor durumda bıraktı.

26 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Esnaf temizliyor!

Sabah işyerine geldiklerinde işyerlerinin önünde tozla karşılaşan esnaf önce belediye çalışanlarına sitem etti, daha sonra hortumla su tutup, süpürge ve fırçalarla temizlik çalışması yaptı. Bölge esnafı yapılan çalışmalarla ilgili olarak kendilerine bilgi verilmediğini, bu nedenle belediye çalışanları tarafından yapılan çalışmalar esnasında çıkan tozun işyerlerindeki mallara da zarar verdiğini ileri sürdü. Esnaf, temizlik çalışmasının ardından dün sabah tekrar aynı manzara ile karşılaştı. Yağan yağmur ile birlikte yapılan çalışmalar heba oldu.

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