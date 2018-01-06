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Esnaf sofrası

YOZGAT Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkan Adayı Serkan Civelek düzenlediği arabaşı gecesiyle esnafı bir araya getirdi.

Esnaf sofrası

YOZGAT Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkan Adayı Serkan Civelek düzenlediği arabaşı gecesiyle esnafı bir araya getirdi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Esnaf sofrası

Sedefler Düğün Salonu’nda buluşan Yozgatlı esnaf, hep birlikte yöresel lezzetlerimizden arabaşı yutarak aynı sofraya oturdu. Programa çok sayıda esnaf ve bazı esnaf oda başkanları da katılım gösterdi. Başkan Adayı Serkan Civelek, programda yaptığı konuşmada, kooperatif başkanlığına aday olduğunu hatırlatarak, yapılacak kongrede şahsına destek istedi. Serkan Civelek, esnafın bir araya geldiği programda uzun konuşma yapmak istemediğini sözlerine ekleyerek, “Kongreye katılım gösterin ve artık 26 yıllık düzeni değiştirelim” diye konuştu.
Esnaflar da Civelek’in yaptığı davet ve ikramlara teşekkür ederek, program sonlandı.

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