ESNAF PERİŞAN!

YOZGAT Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların tatil olmasıyla birlikte öğrenci servis işletmecilerinin çok büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. Bakıcı, korona virüs tedbirleri kapsamında mart ayında okulların tatil edilmesiyle öğrenci servislerinin de kontak kapattığını ve o günden bugüne kadar çalışmadıklarını belirtti. Öğrenci servis esnafının tamamının borçlu olduğunu araçlarının kredi taksitlerinin bulunduğunu, geçmiş dönemden yakıt borçlarının olduğunu anlatan Bakıcı, "Esnafımızın çoğu devletin sağladığı 6 ay ödemesiz 25 bin lira kredilerden yararlandı. Şimdi o kredilerin de ödeme günü yaklaştı. Esnafımız bir kuruş para kazanmadan kredinin borcunu ödemeye başlayacak. 3-4 aydır borç ile geçinen esnafımız mağdur olmuştur. Devletimizden öğrenci servis işletmecilerinin borçlarının yeniden ertelenmesini ve hibe destekler sağlanmasını istiyoruz" dedi. Bakıcı, Milli Eğitim Bakanlığının taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri taşıyan servis işletmecilerinden 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ücretlerde bir önceki yıla göre indirim yapılmasının istendiğini belirtti. Bakıcı, "Köylerden öğrenci taşıyan servis araçlarımız bir yıllık sözleşme imzalamasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüsten dolayı okulların kapanmasıyla sözleşmedeki 'mücbir sebep' maddesinden dolayı ödeme yapmamış, yine esnafımız mağdur olmuştur. Petrole zam geliyor, vergiler artıyor, aracımız arıza yapsa parça fiyatları almış başını gitmiş. Buna rağmen bizden indirim yapılması isteniyor. 4 aydır evine ekmek götüremeyen esnafımız, yapılacak indirimlerle daha da mağdur olacaktır" diye konuştu. Servislerde uygulanan 12 yaş kulanın çok yanlış bir uygulama olduğunu anlatan Bakıcı, "Esnafımız krediyle minibüs alıyor, tam borcunu bitiriyor 2 yıl geçmeden tekrar aracını satıp yeniden kredi ile araç alıyor. Esnafımız sürekli banka faizine çalışıyor. Ayrıca kullanılan minibüsler yurt dışından geldiği için para yurt dışına gidiyor. Bundan esnafımız zarar ederken bankalar ve yurt dışındaki fabrikalar kazanıyor. Bu nedenle servis araçlarına getirilen 12 yaşı sınırlamasının bu zor dönemde hem esnafımızın hem de ülkemizin menfaati için 20'ye çıkarılmasını istiyoruz. Ticari araçların her yıl muayenesi yapılıyor, eksiği olan araçlar muayeneden geçemiyor. Ayrıca 2006 model bir minibüs ile 2020 model minibüsün fren ve güvenlik sistemleri aynı, hiçbir değişiklik bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. Bakıcı, korona virüs salgını döneminde en büyük mağduriyeti yaşayan öğrenci servis esnafının mağduriyetinin biran önce giderilmesi için devlet yetkililerinden yardım istedi.