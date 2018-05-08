ESNAF iSYAN ETTi!

Belediye ile uzlaşamayıp, işyerlerini terk etmeyen esnaf, elektriklerin kesilmesinden dolayı mağdur olduklarını belirtirken, uzlaşma konusunda da mağduriyet yaşadıklarını ileri sürdü. Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan meydan ve otopark projesi kapsamında, Çapanoğlu Büyük Cami çevresinde bulunan belediyeye ait dükkanların yıkımı geçen yıl yapıldı. Ardından, kamulaştırma çalışmaları da başlatıldı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, proje kapsamında birçok işyeri ve binada kamulaştırma yaptıklarını, bunlardan bazılarının ise geçen yıl yıkıldığını kaydetti. Sahipleriyle anlaşmaya varılan binaların yıkımı da başladı. Bu arada anlaşma sağlanamayan 25 civarındaki işyerini tahliye etmeyen esnaf elektriklerin kesilmesi nedeniyle banka postlarının çalışmadığını, o nedenle tahsilat yapamadıklarını ileri sürdü. Belediyenin işyerlerinin bulunduğu bölgeyi metrekaresi 3 bin liradan alıp, metrekaresini tekrar 7-7,5 bin liradan satmaya kalkışması nedeniyle anlaşma sağlanamadığını vurgulayan işyeri sahipleri, istimlak çalışmasının Bayındırlık birim fiyatlarına göre yapılıp, aynı şekilde de satışının yapılması gerektiğini kaydettiler. Konun yargı tarafından çözüleceğini, yargı sonuna kadar esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini ifade ettiler.

