Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96661
ALTIN
189.101
DOLAR
4.5139
STERLİN
6.0512
EURO
5.3211

Esnaf iftarda buluştu

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, esnafı iftar yemeğinde buluşturdu.

Esnaf iftarda buluştu

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, esnafı iftar yemeğinde buluşturdu.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
117 Okunma
Esnaf iftarda buluştu

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, hafta sonunda iki ayrı program düzenleyerek esnafın sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Sorgun ve Yerköy’de düzenlenen esnaf buluşmaları oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın da katıldığı iftar programında ana gündem maddesi esnafa sağlanan destek ve teşvikler oldu. Yaklaşık bin esnaf ve sanatkarın katıldığı iftar yemeğinde konuşan Akgül, “Esnaf ve sanatkar ülkemizin temel direği, onun içinde en fazla destek verilmesi gereken bir kesimdir. TESKOMB olarak biz esnaf ve sanatkarımızın beklentilerini en üst seviyede yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Akgül, Yozgat’ı önemsediklerini belirterek, esnafın finansman sıkıntısının önüne geçmek için plasman sorununu ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Akgül, en büyük özelliğinin biriktirmiş olduğu fonlarla Türkiye’de esnafın seçimlerde en azından sesi büyük ölçüde çıkmıyorsa devletin verdiği büyük kredi imkanlardan kaynaklandığını vurguladı.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
87 camide muhafaza ediliyor
87 camide muhafaza ediliyor
Sakal-ı Şerifi görmek için sıraya girdiler
Sakal-ı Şerifi görmek için sıraya girdiler
Sultan Ahmet değil Yozgat
Sultan Ahmet değil Yozgat
Kadınlar Teknoloji ile buluştu
Kadınlar Teknoloji ile buluştu
İŞKUR destekliyor
İŞKUR destekliyor
Organ Nakli anlatıldı
Organ Nakli anlatıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim