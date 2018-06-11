Esnaf iftarda buluştu

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, hafta sonunda iki ayrı program düzenleyerek esnafın sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Sorgun ve Yerköy’de düzenlenen esnaf buluşmaları oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın da katıldığı iftar programında ana gündem maddesi esnafa sağlanan destek ve teşvikler oldu. Yaklaşık bin esnaf ve sanatkarın katıldığı iftar yemeğinde konuşan Akgül, “Esnaf ve sanatkar ülkemizin temel direği, onun içinde en fazla destek verilmesi gereken bir kesimdir. TESKOMB olarak biz esnaf ve sanatkarımızın beklentilerini en üst seviyede yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Akgül, Yozgat’ı önemsediklerini belirterek, esnafın finansman sıkıntısının önüne geçmek için plasman sorununu ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Akgül, en büyük özelliğinin biriktirmiş olduğu fonlarla Türkiye’de esnafın seçimlerde en azından sesi büyük ölçüde çıkmıyorsa devletin verdiği büyük kredi imkanlardan kaynaklandığını vurguladı.

