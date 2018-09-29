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Esnaf içini döktü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat ziyaretinde esnaf ve sanatkârları ziyaret ederek sorun dinledi.

Esnaf içini döktü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat ziyaretinde esnaf ve sanatkârları ziyaret ederek sorun dinledi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 01:00
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Esnaf içini döktü

Yozgatlı esnaflar Oktay’a yaşadıkları sorun ve sıkıntıları anlatma imkanı buldu. Meydan Yeri Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla tek tek görüşen Oktay, esnafın iş durumu ve ticaretleri hakkında bilgi aldı. Yozgat’ın gelişip kalkınması noktasında güçlü bir ticaretin şart olduğuna değinen Oktay, sorunların çözümü için gerekeni yapacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tezgahları inceleyerek ürünler ve fiyatlar hakkında da bilgi aldı. Yozgatlı esnaflardan Davut Bayram,  üniversite öğrencileri ve polis okulu öğrencilerinin şehirle halen bütünleşemediğini dile getirdi. Esnaf Davut Bayram, öğrencilerin şehirle bütünleşmesi durumunda bunun Yozgat ticaretine, kültürel ve sosyal hayatına olumlu katkı yapacağını dile getirdi. Fuat Oktay, gerekli adımların atılacağını sözünü verdi. Daha sonra bir fırını ziyaret eden Oktay, kendisine ikram edilen simiti yiyerek, Çapanoğlu Büyük Cami’ne geçti.
 

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