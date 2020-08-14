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Esnaf günlük masrafını çıkaramıyor

YOZGAT Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşkun, düzenlediği basın toplantısında kahvecilerin günlük masraflarını dahi çıkaramadığını söyledi.

14 Ağustos 2020 Cuma 00:42
Esnaf günlük masrafını çıkaramıyor

Coşku, Yozgat Esnaf Odaları Birliği salonunda Yozgat Esnaf Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, Boğazlıyan Esnaf Odası Başkanı Sinan Yazılıtaş, Sorgun Esnaf Odası Başkanı Erdal Kayugusuz ve oda üyelerinin katılımı ile yaptığı basın toplantısında kahveci esnafının sorunlarını dile getirdi. 81 İl Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanlarının eş zamanlı olarak yaptığı basın toplantısında Coşkun, Covid-19 salgını nedeniyle, virüsün halk sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak maksadıyla Hükümet tarafından bazı tedbirler alındığını söyledi. Coşkun, bu tedbirler doğrultusunda 16 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın 81 il Valiliğine göndermiş olduğu genelgesi ile kahvehane, kıraathane, kafe, kafeterya, çay bahçesi, İnternet kafeler, playstation ve oyun salonlarının faaliyetleri geçici olarak durdurduğunu hatırlattı. Coşkun, normalleşme adımları doğrultusunda da 01 Haziran tarihinde kahvehane, kıraathane, kafe, çay bahçesi işyerlerimiz oyun oynatılmaması kaydıyla tekrar faaliyetlerine başlamış olup İnternet Kafe ve Playstation Salonları ise 01 Temmuz tarihinde faaliyete geçtiğini belirtti. İnsan sağlığı konusunda Hükümetin almış olduğu tüm tedbirleri saygıyla karşıladıklarının altını çizen Coşkun, ‘’Kahvehanelerimiz yaklaşık 500 yıllık bir kültürden gelmektedir. Vatandaşlarımız stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı vb. oyun oynamak için işyerlerimize gelmektedir.  Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz işyerlerimize gelmemekte bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır.  Öte yandan bu zorlu süreçte işyerlerimizin kiraları, vergilerimiz, SGK primlerimiz,  elektrik, su, personel, doğalgaz giderlerimiz devam etmekte olup, mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır’’ dedi.
Coşkun, Kahveciler olarak devletten taleplerini ise şu şekilde sıraladı, ‘’Covid-19 salgınından şüphesiz en fazla mağdur olan esnafımız kahvehane  işletmecileridir. Bu nedenle ekonomik olarak zarar gören ve maddi olarak çok zor duruma düşen esnafımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilmelidir. Bu durumdan etkilenen esnafımıza kira yardımı yapılması, Esnafımızın yanında çalışanlarının ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesi, birikmiş olan elektrik, su, doğalgaz faturalarının yıl sonuna kadar ertelenmesi, esnafımızın kapalı kaldığı süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primleri ve vergilerin Devletimizce ödenmesini ve tüm kredi borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz’’ diye konuştu.
Coşkun konuşmasını şu şekilde sürdürdü; ''Kahvehanelerimizde hijyen koşulları ve sosyal mesafe kurallarına önemli ölçüde riayet edilmektedir. Bu konuda esnafımızca tüm önlemler alınmıştır ve alınmaya da  devam edilmektedir. Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi halinde Devletimizde öngörülecek olan tüm tedbirleri de eksiksiz olarak alacağımızı da ayrıca belirtmek isteriz. Yeni normalleşme sürecinde Türkiye genelinde bütün işyerleri normalleşmişken sadece kahvehanelerimizde okey, tavla, oyun kağıdı, bilardo vb.oyunların halen oynatılmamasını kahvehane esnafı olarak anlamakta güçlük çekmekteyiz. Gerekli tedbirler alınmak suretiyle kahvehanelerimizin tamamen normalleşmesi,  yukarıda bahsi geçen ekonomik taleplerimizin karşılanmasını, başta Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ olmak üzere, İlgili Bakanlıklarımızdan talep ediyor, bir an önce bu sorunlarımıza çare bulunmasını bekliyoruz.'' 

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Esnaf Günlük Masrafını çıkaramıyor
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