Esnaf genel kurulunu yaptı

Cumartesi günü saat 11.00’de başlayan genel kurul esnafın yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Divan Başkanlığını Bölge Birliği Yönetim Selahattin Gündüz genel kurulun Divan Başkanvekili Hüseyin Koç, Katip üyeleri Ali İhsan Gezginci ve Mahmut Gökberk oldu.

Gündem maddelerinin görüşülerek oylanmasının ardından Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş, kooperatif üyelerine hitaben bir teşekkür konuşması yaptı.

“Yıllardır beraber çalışıyoruz. Bu kooperatif hepimizin, biz sadece görev verdiğiniz sürece adımız başkan, adımız yönetim kurulu üyeleri” diyen Bektaş; “Türkiye’de her yerde olduğu gibi Yozgat’ımızın kooperatifimizin başta sayın genel başkanımız Abdulkadir Akgül Bey’in genel başkanımız olması sebebiyle zor günlerde geçmemize rağmen hiçbir finansman sıkıntısı çekmeden, hiçbir zorlukla karşılaşmadan işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Eğer bankayla, ödemeyle bir sıkıntısı yoksa müracaat ettiğinin iki gün sonrasında kredi alınabiliyor. İnşallah bu sıkıntılı günlerden ülkemiz hayırlısıyla geçecektir. Bu kongrenin önce Yozgat esnaf ve sanatkarımıza, Yozgat’ımıza ve Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.