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Esnaf destek bekliyor

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, zor durumda olan esnafın kalıcı çözüm beklediğini söyledi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 03:30
Esnaf destek bekliyor

Esnaf Kefalet Kooperatifleri ve Halk Bankası aracılığıyla verileceği söylenen 25 bin liralık kredinin esnafta memnuniyet yaratmadığını ileri süren Keven, esnafın acil destek beklediğini ifade etti. Keven, ‘’Esnafımızın dayanacak gücü kalmadı. Halk Bankası tarafından 25 bin liralık kredi için istenen şartların kaldırılmasını istiyorlar. Bu şartları taşımayan, memur kefil bulamayan, ipotek verecek gayrimenkulü olmayan yüz binlerce esnaf var. İşyeri kapatılan veya kapatmak zorunda kalan yüz binlerce esnaf borçla, kirayla, faturalarla baş başa kaldı. Şimdi evde kal çağrıları yapıyoruz ancak esnaf evde kara kara bunları nasıl ödeyeceğini düşünüyor. 2020 yılında garanti ödemeleri için bir avuç müteahhitte ödenecek yaklaşık 20 milyar liralık bütçe zor durumdaki esnafa ödenmelidir. Kredi verilecekse de faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi sunulmalıdır” dedi.

Son Güncelleme: 07.04.2020 21:52
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Esnaf Destek Bekliyor
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