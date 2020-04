Esnaf Destek Bekliyor

Güneş, kira, stopaj, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji maliyetleri, sosyal güvenlik primleri gibi ödemelerine devam eden esnafın destek beklediğini kaydetti. Güneş, ‘’Korona virüs sebebiyle ticari faaliyetlerine geçici süre ile ara verilen esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkârlarımıza özel bir paket hazırlanmalı. Hiçbir engel ve prosedür olmaksızın talepte bulunan her esnafımıza sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz, minimum 50 bin liraya kadar kredi imkânı sağlanmalıdır’’ dedi. Oda Başkanı Sedat Güneş, korona virüs sebebiyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnaf ve sanatkârların zor bir süreçten geçtiğine de vurgu yaptı. Güneş, ‘’Esnaf ve sanatkârımıza verilecek 50 bin liralık kredi ile esnafımız devlete olan vergi, Bağ-Kur, SSK gibi borçlarını ödeyeceği için devletimizin bir kaybı olmayacaktır. Çünkü devletin verdiği para yine kendisine geri dönecektir. Öte yandan esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmaya gidilmelidir. Kısıtlı sermayesi ile ayakta kalma mücadelesi veren esnafımızın dayanma gücünü artıracak tedbirler bir an önce uygulamaya konulmalı. Esnafa yönelik yapılacak yeni bir özel paket ile başta esnafımız olmak üzere vatandaşlar ve piyasada psikolojik açıdan büyük bir rahatlama meydana gelecektir. Çünkü esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır’’ ifadelerini kullandı. •Seyfettin Sağlam•