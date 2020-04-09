Esnaf ciddi ekonomik burhan içerisinde

Milletvekili Sedef, dünya genelinde ve Ülkemizde artarak etkisini gösteren Korona virüsün vatandaşlara sadece sağlık anlamında değil ekonomik anlamda da ciddi sıkıntılar yaşatmakta olduğuna dikkat çekti. Sedef, ‘’Yaşanan bu can sıkıcı durum insanlarımızın önceden ön göremediği mücbir bir sebep durumunu oluşturmaktadır. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, geçtiğimiz hafta ekonomik tedbirler paketi açıklayarak ‘Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan Tüm Gelir Vergisi Mükellefi vatandaşlarımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık. Nisan, Mayıs ve Haziran’da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz’ şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı olumlu bulmakla beraber açıklanan liste içerisinde bulunan sektörlerin yeterli olmadığını sahadan aldığımız bilgilerle görüyoruz’’ dedi.

Milletvekili Sedef, esnafın tamamının ciddi ekonomik buhran içerisinde olduğuna dikkat çekerek, salgın hastalığa rastlanan vatandaşların sayısının her geçen gün artarken her kesim tarafından yapılan ‘Evde Kal’ çağrılarına uyan vatandaşların temel ihtiyaçları olan gıda ve temizlik ürünleri haricinde alışveriş yapmadıklarını anlattı. Sedef, ‘’Birçok esnaf kardeşimiz evinin rızkını götürebilmek için salgın hastalık riskine rağmen dükkânını açmakta, ancak siftah bile yapamadan günü kapatmaktadır. Toptancıya olan çek ve senetlerini ödeyememekte, sosyal güvenlik prim ödemelerini dâhi yapmamaktadırlar. Geçmiş yıllarda da işleri iyi gitmeyen birçok esnafımız devlete olan vergi ve SGK borçlarını çıkan çeşitli kanunlarla yapılandırmış ve taksit ödemeleri devem etmekte iken yaşanan bu buhranla yapılandırmalarının taahhütlerini yerine getiremeyerek taksitlerini ödeyememektedirler. Yapılandırmaları bozulan esnafımız ayrıca bir faiz yükü ile de karşı karşıya kalacaklardır.

Ayrıca esnaflarımızdan bankaya borcu olan ve ödemelerinde sıkıntısı yaşayarak gecikmiş taksitleri olanlar kamu bankaları yoluyla tahsis edilen 25 bin lira kredi ve 25 bin lira da ticari kredi limitlerinden faydalanamamaktadır. Banka tarafından geçmiş borçlarının kapatılması istenmektedir. Ayrıca esnaflarımızdan kefil ya da ipotek istendiği de tarafımıza iletilmektedir.

Yaşanan salgın nedeniyle alına tedbirler bir ay daha devem edecek olursa inanın esnafımız bir daha ayağa kalkamaz hale gelirken psikolojilerinde de tamiri mümkün olmayan yaralar açılacaktır. Korona tedbirleri nedeniyle açıklanan desek paketlerinin genişletilerek tüm esnafımızın yaralarını saracak yeni önlemlerin alınması ve acilen devreye sokulması gerekmektedir’’ diye konuştu.

Milletvekili Sedef, kredi kartı, elektrik, doğal gaz, su, kira, işçi giderlerini ödeyemeyen esnafın yanında çalıştırdığı işçilerin SGK primleri, işçi çıkarmamak kaydıyla ertelenirken kendi Bağ-Kur primlerinin de bir süreliğine ertelenmesini beklentisinin bulunduğu anlattı. Sedef, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına verdi soru önergesinde şu soruları yöneltti:

‘Esnafımıza sağlanan hazine destekli kredi imkânının yelpazesi genişletilip, mücbir sebep kapsamı dışında kalan esnaflarımızın da bu imkândan yaralanabilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?

Esnafımızın BAĞKUR primlerinin ertelenmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?

Esnaflarımızdan yapılandırma borcu bulunan ve taksitlerinin düzenli ödemesini gerçekleştiren ancak mücbir sebep kapsamına alınmayan işletmelerin SGK ve vergi borçları yapılandırma taksitleri için erteleme çalışmanız var mıdır?

Evine günlük yevmiye ile ekmeğini götüren ve iş yerini alınan tedbirler neticesi kapatmak zorunda kalan işletme sahiplerine Biz bize yeteriz kampanyası ile toplanan bağışlardan katkı sağlanması ile ilgili bir planlamanız var mıdır?

Esnafımızın yaralarının sarılabilmesi için başkaca ek önlem paketleri ile ilgili çalışmalar yapılmakta mıdır?’