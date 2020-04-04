Esme teyze Hakk’a yürüdü

Daha önce oğlu, emekli öğretmen Nuri Gülbahçe ile birlikte iki gelinini kaybeden Esme Gülbahçe, Sırasöğüt ve Aşağı Nohutlu Mahallelerinin sevilen simalarından birisiydi. Yaşamı boyunca komşuluk ilişkilerine büyük önem veren Esme Gülbahçe, kısa süre önce rahatsızlanarak kaldırıldığı Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedavi görüyordu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, Hakk’ın rahmetine kavuşan Esme Gülbahçe, Çatak Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Koronavirüse yönelik tedbirler nedeniyle sadece çok yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verilen Esme Gülbahçe’ye Allah’tan rahmet, Gülbahçe ailesine başsağlığı dileriz.