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Eşlerden ilçe ziyareti

Yozgat Valisi Ziya Polat’ın eşi Pınar Filiz Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse, Akdağmadeni ilçesine giderek bir dizi ziyarette bulundular.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:51
Eşlerden ilçe ziyareti

Pınar Filiz Polat ve Nagihan Köse, Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz'un eşi Ezgi Nur Topuz, ve Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın'ın eşi Kübra Yalçın ile birlikte 2017 yılında Van’ın Çatak ilçesinde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan'ın baba ocağını ziyaret ederek şehidimize Allah'tan rahmet ailesine de başsağlığı dileğinde bulundular. Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından ilçede açılan Akdağmadeni Yöresel Ürünler Satış Mağazasını ziyaret eden Pınar Filiz Polat ve Nagihan Köse, Kooperatif Başkanı Rukiye Yalçın'dan kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi alıp, kadın girişimcileri gayretlerinden dolayı tebrik ederek kolaylıklar dilediler. Daha sonra İlçe Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Polat ve Köse, kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünleri inceleyerek, kursiyerlere başarılar dileğinde bulundular. Ardından Akdağmadeni Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak eğitime başlayan Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni ziyaret eden Polat ve Köse, burada çocuklarla bir araya gelerek, vakit geçirdiler. •Sümeyye İlhan •

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