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‘Eslem’e Umut Ol’ kermesi

Yozgatlı, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tıp 1 hastası Eslem Fatma Altındağ’ın tedavisi için gerekli olan paranın toplanması adına kermesler düzenlenmeye devam ediyor.

12 Mart 2022 Cumartesi 00:37
‘Eslem’e Umut Ol’ kermesi

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde, Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli ilk ve ortaokulu idareci ve öğretmenleri tarafından Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tıp 1 hastası Yozgatlı Eslem Fatma Altındağ'a destek olmak için kermes düzenlendi. Düzenlenen kermese, Çekerek Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, şube müdürleri, okul idarecileri, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Bir süre öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, bu duyarlı etkinlikten dolayı okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür ederek, Eslem Fatma’ya şifalar diledi. •Sümeyye İlhan•   
 

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