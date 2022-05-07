ESLEM iÇiN KUTLAMA

Yozgat’ta yaşayan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) ölümcül kas hastalığına yakalanan 12 aylık Eslem Fatma Altındağ için 6 ay önce başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Yurt dışındaki gen tedavisi için ihtiyaç duyulan 2 milyon 200 bin dolara vatandaşların katkılarıyla ulaşan Altındağ ailesi, artık kızlarının sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor. Aslıhan ve Sefa Altındağ çiftinin 12 aylık kızları Eslem Fatma’ya ölümcül kas hastalığı teşhisi konuldu. Ölümcül hastalıkla mücadele eden Eslem Fatma bebek için yaklaşık 6 ay önce Yozgat Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Aile bireylerinin yanı sıra 7’den 70’e birçok duyarlı insan seferber olarak yardım kampanyası ile Eslem Fatma bebeğe nefes olmak adına var güçleriyle çalıştı. Yaklaşık 6 ay boyunca kermesler düzenlendi, konserler verildi. İş insanlarından belde ve belediye başkanlarına, yurt içinden ve yurt dışından, yaşlısından gencine birçok gönüllü vatandaş ve milli güreşçi Rıza Kayaalp’e kadar herkes Eslem Fatma için tek yürek oldu. Kısa sürede Dubai’de yapılacak olan gen tedavisi için gereken 2 milyon 200 bin dolara yaklaşık 33 milyon liraya ulaşıldı. Tek umutlarını gen tedavisine bağlayan ve kızlarının tedavisi için gerekli miktara ulaşılmasının ardından Altındağ ailesi, sevinçlerini Yozgat halkıyla paylaştı. Yozgat Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda organize edilen kutlama programına katılan baba Sefa Altındağ, mutluluk gözyaşı döktü. Kızlarının sağlığına kavuşacağı günü iple çeken baba Altındağ, gökyüzüne güvercin gönderdi. Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak Eslem Fatma için düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte halay çekip oyun havası oynayan vatandaşlar, gökyüzüne balon bıraktılar. Yardım kampanyasına katılan herkese ve 11’inci kez Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp’e şampiyonada kazandığı ödülü bağışladığı için teşekkür eden Baba Sefa Altındağ Cumhuriyet Meydanı’ndaki konuşmasında, “Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Fakat Rıza Kayalp ağabeyimiz, Eslem Fatma’mız için bize çok güzel bir şampiyonluk hediye etti. Onun vesilesiyle Rabbimin izni ve sizlerin destekleriyle biz buraya kadar geldik, bunu başardık. Ama ne olur, burada o kadar güzel kalp görüyorum ki hepsi pırlanta gibi. Bizlerin merhameti, vicdanı var, bizler Müslüman insanlarız sadece benim evladım değil, daha yüzlerce hasta olan bebek var. Her birinizin yüzlerce akrabası var, SMA’yı duyunca kaçmayın o kumbaralara 1 lira bile olsa vesile olun. Yarın Eslem Fatma büyüdüğünde adım atmaya başlayınca ‘Benim yürümeme vesile olandan Rabbim razı olsun’ diyecek. Verdiğiniz bir lira ile hayat kurtardınız, benim yavruma umut oldunuz. Hepinizden Rabbim bin kere razı olsun. Ben garip bir adamdım ama şimdi meydanları dolduracak bir ailem oldu. Hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız” dedi.

Kampanya boyunca destek veren vatandaşlardan Emre Ceylan ise “SMA değil Eslem Fatma kazandı, biz kazandık. Eslem Fatma konuşamıyordu onun yerine biz konuştuk. Eslem Fatma ölümcül kas hastası. O kas hastalığını yeneceğiz, Dubaiye gidip o ilacı alacak. Eslem Fatma’nın sağlığına kavuşması için gereken parayı topladık. Bunun için tüm gönüllüler birleştik ve alanda kutlama yapıyoruz. Ben de çok mutluyum yardımcı oldu, onun hep yanındaydık. Kumbaramı açtım ve 180 lirayı ona bağışladım. Bizim vereceğimiz bir liralarla Eslem Fatma kazandı.” şeklinde konuştu.

Büşra Doğan da, “Eslem Fatma’nın kampanyası başladığından beri destek olduk. Kazandık çok mutluyuz. İnşallah bütün bebekler onun gibi kazanacak. Umudumuz en kısa zamanda Eslem Fatma’nın sağlığına kavuşması ve koşup oynaması.” ifadelerine yer verdi.

