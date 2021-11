Eslem Fatma’ya UMUT OL!

Yozgat Valiliği tarafından ihtiyaç duyulan paranın toplanmasına yönelik kampanyalara izin verilmesinin ardından Yozgat Belediyesi’nin desteğiyle Eslem Fatma Altındağ için yardım kermesi açıldı. Hava şartlarını iyi gitmesi halinde on gün Cumhuriyet Alanı’nda, kötü gitmesi halinde ise henüz belirlenmeyen kapalı bir alanda yardım toplanmaya devam edileceği belirtildi. Yiyecek, içecek, kıyafet, çeyiz eşyaları, oyuncaklar, kitaplar, ev eşyaları, süs eşyaları gibi birçok ürünün satıldığı kermes ile Eslem Fatma’ya umut olunmaya çalışılıyor. Tüm Yozgat’a ulaşmaları ve 22 trilyon bağış toplamaları gerektiğini belirten Eslem Fatma’nın halası Merve Doğan, ‘’Şu an bizim yiyecek, içecek, kıyafet gibi kermeste satılabilecek her türlü malzemeye ihtiyacımız var. İlla ürün almak değil önemli olan bebeğimize nefes olmak, umut olmak. Şu an Araç egzozundan lastiğine, kedi mamasına, yün yatağına, kadar birçok ürünümüz satılıyor. Bazı esnaflarımız bunu da bizim için satın diyor. Bize, çamaşır makinesinden tutun, masa sandalyesine hatta turşusuna kadar ürün gönderiyorlar. Destekleri için çok teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu. Açılan stantların birinden bir ablanın iki dilim börek alarak, parmağındaki değeri yaklaşık bin 700 lira olan iki altın yüzüğünü verdiğini anlatan Doğan, herkesten küçük büyük yardım beklediklerini, özellikle esnaflardan bu konuda birlik olarak desteklemelerini beklediklerini söyledi. Doğan, yardım etmek isteyenlerin, Cumhuriyet Alanı’na gelebileceklerini ya da ‘smaeslemfatma’ sosyal medya hesabından ulaşabileceklerini belitti. •SÜMEYYE İLHAN•