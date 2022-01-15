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ESLEM FATMA’YA UMUT

Yozgat Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Eslem Fatma için yardım kampanyası düzenlendi. Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yaklaşık bir aydır Eslem Fatma için yardım kampanyası düzenleniyor.

15 Ocak 2022 Cumartesi 00:30
ESLEM FATMA’YA UMUT

Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ortaokul kısmında 7/C sınıfı tarafından kermes düzenlendi. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tülay Ahıshalı tarafından düzenlenen kermeste gelirin tamamı SMA hastası Eslem Fatma’nın tedavisi için verilecek. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tülay Ahıshalı, “Spinal Müsküler Atrofi (SMA) TIP 1 hastası Yozgatlı Eslem Fatma Altındağ için ailesi destek bekliyor. 6 aylık Eslem Fatma'nın iyileşmesi için Dubai'de gen tedavisi olması gerek. Tedavi olabilmesi için 2.2 milyon dolara ihtiyaç var. Sefa ve Aslıhan Altındağ çifti bebeklerinin sağlığına kavuşabilmesi için tüm Yozgat halkının desteğini bekliyorlar. Eslem Fatma'nın iyileşmesi için gereken parayı toplamak adına başlatılacak kampanya için valilik izni ile tüm Yozgat da kampanyalar ve yardım faaliyetleri yapılmaktadır.  Yozgat’ın marka ve öncü okulu Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi de bu kampanyaya destek olmak için yaklaşık bir aydır kampanya düzenliyor. Okulumuzun Ortaokul kısmında Sınıf öğretmenleri olduğum 7/C sınıfımız da kampanyaya destek amaçlı kermes düzenledi. Kermesimiz tüm öğrencilerimizden yoğun katılım ile tamamlandı. Kermesten elde edilen gelir ve 8/A sınıfının yardım faaliyeti birleştirilerek SMA hastası Eslem Fatma’nın ailesine teslim edilecek. Kermesimize destek olan, yardımcı olan tüm hocalarımıza ve kermese destek veren velilerimize, öğrencilerimize ve yardım faaliyetini organize eden 8/A sınıfı öğrencilerine çok teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim o yavrumuza şifa versin. Destek olanlardan razı olsun” dedi. 

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