ESLEM FATMA iÇiN KONSER

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) TIP 1 hastası Yozgatlı Eslem Fatma Altındağ’a destek olmak için Yozgat Bozok Kariyer Merkezi tarafından konser ve söyleşi programı organize edildi. Önceki gün Yozgat Bozok Üniversitesinde Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya sahne aldı. Yozgat Valisi Ziya Polat ve Eşleri, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Eşleri, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Eşleri, Merkez İlçe Bölük Komutanı İzzet Gönenli ve Eşleri, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi ve Eşleri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Öğretim Elemanları ve öğrenciler katıldığı konserde 6 aylık minik bebek Eslem Fatma Altındağ için karınca kararınca herkes destek olmaya çalıştı. Yozgat Valisi Ziya Polat, SMA-Tip 1 hastası Eslem Fatma bebek için, Bozok Üniversitesi Müzik ve Sanat Topluluğu tarafından yardım konseri düzenlendiğini söyledi. Polat, Mümin Sarıkaya’nın sahne aldığı konserden elde edilen gelirin minik yavrumuz Eslem Fatma’nın tedavisinde kullanacağını belirtti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, ‘’SMA Tip-1 hastası Eslem Fatma Altındağ evladımız için Bozok Üniversitemizde düzenlenen Mümin Sarıkaya konserine katıldık. Emeği geçen herkese ve özellikle gururumuz Mümin kardeşime ekibine şahsım ve hemşerilerimiz adına teşekkür ederim. Rabbim, şafi ismi hürmetine Eslem Fatma bebeğimize ve tüm hastalarımıza şifalar nasip eylesin’’ diye konuştu.

Konser öncesi moderatörlüğünü Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Gazel’in yaptığı söyleşide sanatçı Mümin Sarıkaya kişisel yaşamı ve müzik yolculuğu hakkında bilgiler verdi. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Sarıkaya şunları söyledi; Ben biraz dertli bir adamım. Dert adama şarkı yazdırır. Anadolu da şöyle bir şey var. Biz biraz da dertten pay çıkarırız kendimize. Yani böyle durduğumuz yerde dertlenmeyi severiz. Hiçbir şey yokken bir şarkı dinlemekle hüzünlendiğimizi görmüşsünüzdür. Dert adamı söyletir, dert adama beste yaptırır. Dinleyen de o ölçüde şarkılarda kendini bulur. “Ben Yoruldum Hayat” şarkısı da bu ruh hali ile yazıldı, bestelendi. Herkes bu şarkının içinde kendinden bir parça buldu. İnsanların derdini bilmeden anlatmışım. Oysaki bana soruyorlar şarkı yazmak nasıl bir duygu diye. İlham denilen şey gerçekten var arkadaşlar. O olmasa idi bu şarkı böyle kelimelere dökülmezdi.’’

Konser sonrasında Yozgat Valisi Ziya Polat ile Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya’ya teşekkür plaketi verdi. Daha sonra Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse Eslem Fatma Altındağ’ın ailesi ile görüştü.