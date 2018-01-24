ESKKK görev dağılımı

Uğur Bektaş Kooperatif Başkanlığı görevini üstlenirken, Mehmet Gönül Başkan Yardımcısı, Mehmet Atilla Saygı Murahhas Üye, Murat Nefesli ve Hürriyet Gür yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Nuri Tinel ve Osman İçme ise denetleme kurulu görevini üstlendi. Yönetim Kurulu yaptığı ortak açıklamada, 2017 yılı olağan genel kurul toplantısının büyük bir katılım ve teveccühle gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Destek veren esnaf ve sanatkarlara teşekkür edilen açıklamada, ‘Aldığımız bu desteğin karşılığını kendilerine yakışır bir şekilde, önceki dönemlerimizde olduğu gibi yepyeni bu dönemde de layıkıyla vermeye devam edeceğiz. Hazine destekli işletme, sıfır araç ve yatırım kredilerinden tüm esnaf ve sanatkarlarımızı yararlandırmak için elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz’ denildi.