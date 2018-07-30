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Eskipazar’da yenileme çalışması

ESKİPAZAR Mahallesi’nde belediye ekipleri yenileme, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Eskipazar’da yenileme çalışması

ESKİPAZAR Mahallesi’nde belediye ekipleri yenileme, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Eskipazar’da yenileme çalışması

Eskipazar Mahallesi Şehit Mehmet Başol Caddesi’nde belediye ekipleri merdiven yenileme çalışması yaptı,  caddenin kaldırımlarını yeniledi. Çalışmalara Eskipazar Mahallesi Muhtarı Ali Bakıcı da eşlik etti. Merdivenler yeniden onarılırken, mahallede kapsamlı temizlik çalışmaları da gerçekleştirildi. Eskipazar Mahallesi Muhtarı Ali Bakıcı, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Yozgat Belediyesi’nin ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklara anında hizmet ulaştırarak eksiklikleri giderdiğini ve bakım onarım çalışması yaptığını ifade etti.

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