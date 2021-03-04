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ESKi YAPILARA CEZA!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, eski köy evlerinden dolayı yazılan cezaları TBMM'de dile getirip, ‘’Borcunu ödeyemeyen, emeğinin karşılığını alamayan köylülerimizi bir de böyle cezalarla uğraştırmayın’’ diyerek tepki gösterdi.

04 Mart 2021 Perşembe 00:46
ESKi YAPILARA CEZA!

Keven, Yozgat'ın köylerde yaşayan insanlara otuz yıl önce yapılmış evlerinden dolayı ceza yazıldığını öğrendiğini bildirdi. Keven, ‘’Bu uygulamadan vazgeçilmesi, bu cezaların iptal edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sesleniyorum. Bu köy evleri villa değil, köşk değil. Köydeki bir eve 74 bin lira ceza yazmak hangi aklın, hangi vicdanın ürünüdür? Köylünün yıllar önce yapılmış başını soktuğu 2 göz evi var, ona da göz diktiniz’’ dedi. Keven, köylülerin rahat bırakılmasını da isteyerek, ‘’Çiftçimizi rahat bırakın. Gübre alamayan, borcunu ödeyemeyen, emeğinin karşılığını alamayan, traktörü haczedilmiş köylülerimizi bir de böyle cezalarla uğraştırmayın. Bu yanlıştan derhâl vazgeçilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

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ESKi YAPILARA CEZA!
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