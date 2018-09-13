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Eski sanayiye son nokta

YOZGAT Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle eski sanayiye uygulanan proje kapsamında mağduriyet yaşadığını söyleyen hak sahiplerinin mağduriyetleri giderildi.

Eski sanayiye son nokta

YOZGAT Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle eski sanayiye uygulanan proje kapsamında mağduriyet yaşadığını söyleyen hak sahiplerinin mağduriyetleri giderildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Eski sanayiye son nokta

Belediye Meclisi toplantısına katılan hak sahipleri, söz alarak mağduriyetlerini sıraladı. Belediye Başkanı Kazım Arslan tüm hak sahiplerini teker teker dinledi. Daha sonra Belediye Meclisi’nde komisyon tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.
Belediye Meclisi iradesiyle, AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri hak sahiplerinin mağduriyetlerini gideren kararı oy birliğiyle kabul ederek, meseleye son noktayı koydu.
Belediye Meclisi, hak sahiplerini şerefiye ücretinde yüzde 15 indirim kararı aldı. Ayrıca ödemeler için 18 ay faizsiz taksit imkanı da sunuldu. TOKİ’nin daha yüksek şerefiye bedeli biçtiği alanda, kısmi mağduriyet yaşayan 2 artı 1 daire sahiplerinin de mağduriyetleri giderilmiş oldu.
TOKİ’den alınan bilgiye göre 2013 yılında hak sahibinin 105 lira olan dairesi günümüzde 250 bin liraya satılıyor. Proje sonunda 2013 yılına göre 3 artı 1 dairenin 195 bin lira, 4 artı 1 dairenin ise 175 bin lira değer kazandığı öğrenildi.
MHP grubu adına konuşan Belediye Meclis Üyesi Zafer Özışık, “Vicdanen rahat olabiliriz, oraya çok güzel bir proje uygulanmış. Hak sahiplerine hayırlı olsun” dedi.
Hak sahiplerinin talepleri Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle giderilmiş oldu.

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