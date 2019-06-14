Eski Müdüre hapis cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Bilal Karaköse ve avukatları hazır bulundu. Savcı, önceki celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, örgütsel faaliyetlere katıldığı, kurum personelini örgüte müzahir Zaman gazetesine abone olmaya ve himmet vermeye zorladığı, FETÖ mensubu olmayanlara mobbing uyguladığı ve örgüt faaliyetlerine katılanlara iltimasta bulunduğu gerekçesiyle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, sanık beyanlarının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilerek verilecek cezada indirime gidilmesini talep etti. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Karaköse, bugüne kadar bütün bildiklerini anlattığını ve adalete güvendiğini belirterek beraatını istedi. Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Karaköse'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 9 yıl, ardından indirime giderek 5 yıl hapis cezası verdi.