Eski minareye, yeni cami

Uzun yıllar ibadet hizmeti veren mevcut cami, ihtiyaca cevap verememesi, teknik açılardan dolayı, eskisi yıkılarak aynı yere daha modern şekilde yapılmaya başlandı. Dernek kuran köylüler, elbirliğiyle kısa sürede cami inşaatını tamamladı. Karaalikaçağı Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fethi Bulut, inşaatın kısa sürede tamamlanmak üzere olduğundan dolayı duyduğu memnuniyet nedeniyle köylülere ve hayırseverlere teşekkür etti. Başkan Bulut, ‘’Bir işe başlayınca devamı geliyor. Bu kadar kısa sürede böylesi bir başarı yakalayacağımızı tahmin edemiyordum. Köylülerimize ve destek diğer diğer hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.

Bir anda üç yüz kişinin ibadet yapabileceği cami, ana kubbe, 3 yavru kubbeden oluşuyor. Camiin, alt katında çok amaçlı salonda dini ve sosyal faaliyetler yapılacak. Dernek Başkanı Fethi Bulut, yönetim kurulu gibi çalışan köylülerine teşekkür ederek, camiin bir an evvel ibadete hizmetine açılması için tüm hayırseverlere destek çağrısında bulundu.