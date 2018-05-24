Eski Hükümlüler belgelendi

Program sonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle Kurstan mezun olan katılımcılara Girişimcilik Belgeleri takdim edildi. Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, girişimcilik belgesi alarak hibe ve desteklere ulaşmada önemli bir adım atıldığını söyledi, belge alan tüm katılımcıların bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğini anlattı. İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız ise, belgelerini alan katılımcılara İŞKUR’un eski hükümlülere yönelik verilen hibe desteğinden bahsederek, kendi işini kurmak isteyen ve girişimcilik belgesi olup da İŞKUR’un hibe desteğinden faydalanmak isteyen eski hükümlü vatandaşlarımızın hazırladıkları projeleri 8 Haziran 2018 tarihinde kadar İl Müdürlüğümüze ulaştırmaları gerektiğini kaydetti. Yıldız, ‘’Projesi uygun bulunan eski hükümlü vatandaşlarımıza bürüt asgari ücretin 15 katı tutarı olan 30 bin 442 liraya kadar hibe desteği sağlanacaktır’’ dedi.