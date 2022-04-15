Eski gelenekler yaşatılıyor

Ramazan ayı boyunca köy konağında tüm köylüler birlikte iftar yapıyor. İftar yemeğinin dün akşamki misafiri İlçe Müftü Vekili Sinan Şen oldu. İftar yemeğine Şen ile birlikte din görevliler ide katılım sağladı. Düzenlenen iftar yemeğinin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak teravih namazı kılındı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunun altını çizen Şen, “Ramazan ayında hep beraber kurulan ve birlikte açılan iftar sofralarının bereketi her zaman sofralarımızda olsun inşallah. Böylesi bir programa katılmak bizler için oldukça mutluluk verici bir şey” dedi. Köy muhtarı Nevzat Ünal ise eski gelenekleri yaşattıklarını belirterek, “Köylümüzle birlikte her sene ramazan ayını birlikte açıyoruz. Köy hanelerimizden birinde pişen iftar yemeklerimizi köy odamızdaki sofralarımızda yerini alıyor. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu eski geleneklerimizi yaşatarak kıymetini bir kez daha anlıyoruz. Allah kabul eylesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.