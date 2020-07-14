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Eski başkanın mutlu günü

Sorgun eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’in oğlu evlendi.

14 Temmuz 2020 Salı 00:20
Eski başkanın mutlu günü

SORGUN eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’in avukat olan oğlu evlendi.
Ahmet Şimşek’in oğlu Mustafa Şimşek ile Erhan-Asuman kızı Sude Nur’un düğün töreni Eczacı Ergin Gül’ün Dişli yakınlarındaki çiftlik evinin bahçesinde gerçekleştirildi. Genç çiftlerin nikah şahitliğini daha önce Sorgun’da görev yapan Burdur Valisi Ali Aslantaş ile Yozgat il Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaptı.
İleri Gazetesi, genç çiftlere ömür boyu sağlıklı, mutlu yıllar diler. 

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Eski Başkanın Mutlu Günü
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