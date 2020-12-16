ESKi BAŞKANDAN MASKE

AKDAĞMADENİ ilçesinin 2004-2018 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten, yaptığı hizmetlerle halkın takdirini toplayan iş insanı Suphi Daştan, memleketi ile olan bağını kesmedi. Eski Başkan Daştan, tüm dünyayı etkisi altına alan Covit-19 salgınından korunabilmek için zorunlu olan tıbbi maske dağıttırdı. İlçedeki çarşı ve sanayi esnafına yapılan dağıtımın yanında, hastane ve kurumlara da yaklaşık 50 bin maske verildi. Akdağmadeni ilçesinde görevlendirilen gençler, caddeleri, sokakları tek tek dolaşıp hem esnafa hem de vatandaşlara ücretsiz maskelerini teslim etti. İş insanı Suphi Daştan, bu zor ve sıkıntı günlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağına dikkat çekerek, salgının ekonomik olduğu kadar sosyal hayatı da olumsuz etkilediğini hatırlattı. Sıkıntılı günlerin sabırla ve tedbirlere uyarak aşılacağına vurgu yapan Daştan, Koronavirüs salgını nedeniyle maske takmak zorunlu hale geldiğini, ilçede yaşayanların maske ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak için böyle bir çalışma yaptıklarını bildirdi. Daştan, ‘’Devletimiz, Koronavirüse karşı tüm imkanlarını seferber etti. Akdağmadeni ilçemizde vatandaşlarımıza ve esnafımıza ulaşmak, sağlıklarını korumalarına imkan sunmak ve farkındalık oluşturmak adına maske dağıtımı yaptırdık’’ diye konuştu. Daştan, Koronavirüse salgınından el birliği ile kurtulmanın mümkün olduğunu bu nedenle herkesin, temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına uymasının önemli olduğunun da altını çizdi.