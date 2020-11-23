Eski Başkan vefat etti

2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Özger, başkan olmadan önce Zile Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu. Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Özgen, hastanede vefat etti. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak vefatı, ‘’Aydıncık ilçemizde 2009 -2014 yıllarında Belediye Başkanlığı yapan Bahattin Özger'in Hakkın rahmetine kavuştuğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum’’ mesajıyla duyurdu. Eski Belediye Başkanı Bahattin Özger'in vefatı nedeniyle eski ve mevcut politikacılar da başsağlığı mesajı yayınladı. Bahattin Özger’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.