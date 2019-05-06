Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93946
ALTIN
246.908
DOLAR
5.9601
STERLİN
7.8552
EURO
6.6727

Eski Bakanlar açılış yaptı

YOZGAT’ın tanınmış mobilya işletmelerinden Köksallar tarafından kurulan ‘Enza Home’ mağazasının açılışını eski bakanlar gerçekleştirdi.

Eski Bakanlar açılış yaptı

YOZGAT’ın tanınmış mobilya işletmelerinden Köksallar tarafından kurulan ‘Enza Home’ mağazasının açılışını eski bakanlar gerçekleştirdi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
148 Okunma
Eski Bakanlar açılış yaptı

Yeni Enza Home konseptinin açılışında TBMM eski Başkanlarından Cemil Çiçek, İçişleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu da bulundu. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Türk İdareciler Derneği Başkanı Saffet Arıkan Bedük, Yozgat eski Milletvekillerinden Mehmet Çiçek ve Necati Çetinkaya’nın da katıldığı açılışın ardından kokteyl düzenlendi. Yataş Grubu Türkiye Satış Direktörü Ertan Bora, Köksallar Mobilya ile yaptıkları ortaklık ile yurt genelinde 424’üncü noktaya ulaştıklarını söyledi. 

Son Güncelleme: 06.05.2019 01:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sınırsız otobüs
Sınırsız otobüs
Alanda maç keyfi
Alanda maç keyfi
Yozgat Ordu’ya aktı
Yozgat Ordu’ya aktı
Unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları
Unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları
Batum’dan destek sözü
Batum’dan destek sözü
Dernekler çevreye dikkat çekti
Dernekler çevreye dikkat çekti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim