Eski Bakanlar açılış yaptı

Yeni Enza Home konseptinin açılışında TBMM eski Başkanlarından Cemil Çiçek, İçişleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu da bulundu. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Türk İdareciler Derneği Başkanı Saffet Arıkan Bedük, Yozgat eski Milletvekillerinden Mehmet Çiçek ve Necati Çetinkaya’nın da katıldığı açılışın ardından kokteyl düzenlendi. Yataş Grubu Türkiye Satış Direktörü Ertan Bora, Köksallar Mobilya ile yaptıkları ortaklık ile yurt genelinde 424’üncü noktaya ulaştıklarını söyledi.