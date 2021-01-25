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Eski ayakkabılara ‘hayat’ veriyor

Ayakkabı tamirciliği yapan 79 yaşındaki Burhan Keleş, ‘’Mesleğimi çok seviyorum, ayakkabı tamiri yapmaya devam edeceğim, ölene kadar mesleğimi sürdüreceğim’’ dedi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:23
Eski ayakkabılara ‘hayat’ veriyor

SORGUN ilçesinde yaşayan Burhan Keleş, 69 yıl önce çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Ayakkabı tamircisi komşuları Sadi Alan'ın ‘’Gel, bu mesleği öğren’’ demesi üzerine 10 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini askerlik haricinde kesintisiz sürdüren 79 yaşındaki Keleş, askerden geldikten sonra kendi iş yerini açtığını ve ilçenin çeşitli mahallelerinde tamircilik yaptığını söyledi. Yaklaşık 25 yıldır Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkanında çalıştığını anlatan Keleş, buradan kazandığı parayla 3 oğlunu okutup evlendirdiğini belirtti. Keleş, ayakkabı tamirinin yanı sıra bıçak da bilediğini dile getirerek "Eskiden işler iyiydi, şimdi insanlar ayakkabısı yırtılınca atıyor, yenisini alıyor, tamire getirmiyor. Bez ayakkabı çıktı, kösele ayakkabıyı öldürdü. Tamire gelirse kösele ayakkabı geliyor. Onlara pençe vuruyorum, boyuyorum’’ dedi. Müşterilerin bazen tamir için getirdikleri ayakkabıları unutup almadığını anlatan Keleş, "6-7 aydır bekleyen ayakkabılar oluyor, onları unutanların hayrına ihtiyaç sahiplerine veriyorum" diye konuştu.  Keleş, çırak bulamadığından yakınarak "Mesleğimi çok seviyorum, ayakkabı tamiri yapmaya devam edeceğim, ölene kadar mesleğimi sürdüreceğim. Öldükten sonra da çocuklarım yapar" ifadelerini kullandı.

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Eski Ayakkabılara ‘hayat’ Veriyor
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