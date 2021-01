ESK, SAYIŞTAY’A TAKILDI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombina Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleler sonrasında fiyatların yüklenici firma lehine değiştirildiğini söyledi. Gürer, Et ve Süt Kurumu Sayıştay raporunda, Yozgat Et ve Süt Kombina Müdürlüğü’nün ‘büyükbaş karkas et muhafaza ve şoklama-dondurma’ işi için iki yüklenici firma ile iki farklı sözleşme imzalandığına yer verildiğini bildirdi. Gürer, ‘’Yapılan incelemelerde, söz konusu sözleşmeler kapsamında başlangıçta belirlenen sözleşme fiyatlarının, daha sonra firma lehine, kamu aleyhine olacak şekilde yüzde 100 oranından fazla artırılarak değiştirildiği görülmüştür’’ dedi. Milletvekili Gürer, muhafaza hizmeti için 30 Ekim 2018 tarihinde bir yıl geçerli sözleşme imzalandığını, sözleşmenin uygulanması sürecinde yüklenici firmanın imzalamış olduğu sözleşmede yer alan bedellerin düşük olduğunu, artırılması gerektiğini talep ettiğini hatırlattı. Gürer, firmanın talebi üzerine 17 Ocak 2019 tarihinde dondurma ve muhafaza hizmeti için Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığının da onayı ile yeni bir sözleşme imzalanarak, sözleşme fiyatlarının yüzde100’den fazla oranda firma lehine kurum aleyhine olacak şekilde artırıldığını anlattı. Gürer, söz konusu artış sonucu firma lehine 966 bin 652,42 lira fazla ödeme yapılmasına sebebiyet verildiğini, kurum tarafından sonradan yapılan tespit üzerine söz konusu tutarın iade edildiğini bildirdi.

İKİNCİ İHALE

Milletvekili Gürer, Yozgat Et ve Süt Kombinası Müdürlüğü tarafından ikinci firma ile 1 Kasım 2018 tarihinde bir yıl geçerli farklı bir sözleşme imzalandığını anlattı. Gürer, ‘’Sözleşmenin uygulanması sürecinde yüklenici firma imzalamış olduğu sözleşmede yer alan bedellerin düşük olduğunu, revize edilmesi gerektiğini talep etmiştir. Firmanın talebi üzerine 21 Şubat 2019 tarihinde dondurma ve muhafaza hizmeti için Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığının da onayı ile yeni bir sözleşme imzalanmış, sözleşme fiyatları yüzde 100’den fazla oranda firma lehine kurum aleyhine olacak şekilde artırılmıştır. Söz konusu artış sonucu firma lehine 736 bin 134,52 lira fazla ödeme yapılmasına sebebiyet verilmiştir. Kurum tarafından sonradan yapılan tespit üzerine söz konusu tutar iade edilmiştir’’ diye konuştu. Her iki sözleşmedeki fiyatların yüzde 100 oranından fazla olacak şekilde artırılmış olduğunu bildiren Gürer, söz konusu artışların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na aykırı olduğunu ileri sürdü. Gürer, kanuna göre tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi ve basiretli davranarak ileriyi öngörmesi gerektiğini, bu doğrultuda, firmaların talepleri halinde başlangıçta verdikleri fiyatların sonradan artırılmasının mümkün olmadığını anlattı. Gürer, ‘’Kamu kurumlarının sözleşmenin uygulanması sırasında değişiklikler yaparak firmalar lehine kamu aleyhine olacak şekilde fiyatları güncellemeleri Kanuna aykırı olduğu gibi kamu kaynağının kaybına neden olmakta ve kamu menfaatini ortadan kaldırmaktadır. Diğer taraftan, bu tür mevzuata aykırılıklara mahal vermemek için kombinaların sözleşmeler üzerindeki takdir yetkisi sınırlandırılmalı, üzerinde gerekli müzakereler yapıldıktan sonra Kurumun menfaatlerini gözetecek şekilde ‘Tip Sözleşmeler’ hazırlanmalıdır. Yapılan açıklamalar çerçevesinde bakıldığında, Kurumun yaptığı sözleşmelerin kamu aleyhine olacak şekilde sonradan değiştirilmemesi, maddeler üzerinde çalışılmış standart ‘Tip Sözleşmeler’in hazırlanarak uygulamaya konulması gerekmektedir’’ ifade etti. Gürer, bu iddiaların tamamının Sayıştay Raporu’nda yer aldığını da sözlerine ekledi.