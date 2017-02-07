Eşini öldürüp intihar etti!

Edinilen bilgiye göre olay, Sorgun ilçesine bağlı Yazılıtaş köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. 64 yaşındaki Ömer Ö., 62 yaşındaki Raziye Ö. isimli eşini henüz bilinmeyen bir nedenle av tüfeği ile öldürdü. Aynı tüfekle intihar girişiminde bulunan Ömer Ö., ağır yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmesiyle köye gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 112 sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ağır yaralı olan Ömer Ö.’nün yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.