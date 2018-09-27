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ESİM Projesi

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 24-30 Eylül tarihlerinin İşitme Engelliler Haftası olduğunu hatırlatarak, işitme engelli vatandaşlara acil durumlarda hayata bağlamak üzere hazırlanan ESİM Projesinin geliştirildiğini söyledi.

ESİM Projesi

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 24-30 Eylül tarihlerinin İşitme Engelliler Haftası olduğunu hatırlatarak, işitme engelli vatandaşlara acil durumlarda hayata bağlamak üzere hazırlanan ESİM Projesinin geliştirildiğini söyledi.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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ESİM Projesi

Şahin, ‘’Proje ile birlikte engelli vatandaşlarımız kişisel telefonlarına ücretsiz olarak indirecekleri mobil uygulamalar aracılığıyla 112 Acil Servis’e anında ihbar yapabilir, dilerler ise görüntülü konuşma başlatabilir ya da anlık mesajlaşma yapabilirler’’ dedi.

Dr. Şahin, saniyelerin bile çok büyük önem arz ettiği Acil Durum vakalarında ciddi zaman kazanılabileceğinin de ifade etti. Şahin, ‘’Mevcut son teknoloji kullanılarak geliştirilen uygulamalar sayesinde tek tuşla 112 Acil Servis’e ihbarda bulunabilir ve ihbar ile birlikte GPS kullanarak konumunuzu gönderebilir ve dilerseniz kazaya ait fotoğrafları gönderebilirsiniz’’ diye konuştu.

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