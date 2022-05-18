Eserlerini sergilediler

Resim eğitmeni Aynur Yıldız öncülüğünde dün açılışı gerçekleştirilen ve bir gün boyunca sergilenen ‘Yağlı Boya Resim Sergisi’ne İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Yozgat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Aydın ve halk katıldı. Halk Eğitim bünyesinde açılan ve 13 kursiyerin katılımıyla 7 aydır devam eden kursun sergisinde 42 eser sergilendi. Açılış sonrası açıklamada bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Aydın, “Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak tüm kurum ve kuruluşlarda kurslar düzenlemekteyiz. Şuan ki sergide Kültür Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda yer tahsisi ile açıldı. Bu sergi, Yağlı Boya Kursunda çıkan ürün ve eserlerden oluşmaktadır. Bu anlamda Kültür Müdürlüğü olarak bize destek veren Hüseyin Bey’e, İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Halk Eğitimi Merkezimizde usta öğretici olarak çalışmakta olan Aynur Yıldız hanımefendinin sergisi ve yağlı boyanın her alanıyla ilgili ürünler ortaya çıkartılarak sergilenmiş. Kendisine ve emeği geçen bütün kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” dedi. •Sema Nur Koçaker•