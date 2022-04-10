Eserleri görücüye çıktı

Yozgat Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla başlatılan resim eğitimine katılan gençlerin hazırladığı sergi Gençlik Merkezimizde ziyaretçilerini bekliyor. Gençlerin yeteneklerini ortaya koyduğu resim sergisindeki resimler görenleri kendisine hayran bırakıyor. Gençlik Merkezinde açılan resim sergisini ziyaret eden Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, burada gençlerin hazırladıkları resimleri tek tek inceleyerek yeteneklerini ortaya koyan gençler ile sohbet edip, ortaya koydukları eserlerden dolayı onları tebrik etti. Gençler ile görüşüp sohbet eden Sapmaz, ‘’Halk Eğitim Merkezi katkıları ile açtığımız Resim kursuna katılan öğrencilerimizin çalışmaları meyvelerini veriyor. Hafta içi ve hafta sonu iki gurup halinde yaptığımız çalışma yoğun ilgi görmektedir. Geleceğin Ressamları olacağına inanıyoruz. Güzel Sanatlar Lisesine basamak oluşturduğunu düşünüyoruz. Her gencin bir sanat dalıyla ilgilenmesinin kişisel gelişimine hem de akademik başarısına katkı sağlar. Spor ve sanat ile uğraşan gençlerimiz aynı zamanda sokaklardaki tehlikeden ve teknolojik bağımlılıktan uzak kaliteli vakit geçirmektedir. Tüm enstrüman ve sanat kurslarımızla güvenli ortamda gençlerimizi Gençlik Merkezine bekliyoruz. Ayrıca ders çalışmak isteyen gençlerimiz için Merkezimiz 24 saat açıktır’’ dedi.