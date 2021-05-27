Eserler göz kamaştırıyor

Yozgat il genelinde, meslek edindirme, beceri geliştirme gibi eğitim kurslarına katılanların öğrenirken hazırladıkları birbirinden farklı el emeği göz nuru eserler görenlerin gözlerini kamaştırıyor.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ile birlikte Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek, açılan, devam eden ve kapanan kurslar hakkında bilgi aldı. Halk Eğitim Merkezi’nin atölyelerini de gezen Öcal, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri de inceledi. Sorgun Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan ahşap boyama, çinicilik, dikiş-nakış, boyama, tel kırma gibi birçok kursta üretilen ürünler kurs binasında da sergileniyor. Merkez bünyesinde iş kollarına eleman yetiştirmeye yönelik İş-Kur destekli kurslarında ilgi gördüğü kaydedildi. Yeni sayılabilecek mesleklere yönelik eleman yetiştirmek amaçlı kurslar sonunda belge sahibi olanların daha kısa sürede iş bulabildikleri belirtildi. Bu nedenle, vatandaşların daha donanımlı olma adına kurs taleplerinin olduğu, bu taleplerin de imkanlar dahilinde açıldığı bildirildi.