Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1427
ALTIN
515.688
DOLAR
8.4498
STERLİN
11.9409
EURO
10.3093

Eserler göz kamaştırıyor

Sorgun ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kursiyerlerin öğrenirken hazırladıkları birbirinden güzel el sanatı eserler görenlerin gözlerini kamaştırıyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
Eserler göz kamaştırıyor

Yozgat il genelinde, meslek edindirme, beceri geliştirme gibi eğitim kurslarına katılanların öğrenirken hazırladıkları birbirinden farklı el emeği göz nuru eserler görenlerin gözlerini kamaştırıyor. 
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ile birlikte Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek, açılan, devam eden ve kapanan kurslar hakkında bilgi aldı. Halk Eğitim Merkezi’nin atölyelerini de gezen Öcal, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri de inceledi. Sorgun Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan ahşap boyama, çinicilik, dikiş-nakış, boyama, tel kırma gibi birçok kursta üretilen ürünler kurs binasında da sergileniyor. Merkez bünyesinde iş kollarına eleman yetiştirmeye yönelik İş-Kur destekli kurslarında ilgi gördüğü kaydedildi. Yeni sayılabilecek mesleklere yönelik eleman yetiştirmek amaçlı kurslar sonunda belge sahibi olanların daha kısa sürede iş bulabildikleri belirtildi. Bu nedenle, vatandaşların daha donanımlı olma adına kurs taleplerinin olduğu, bu taleplerin de imkanlar dahilinde açıldığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Eserler Göz Kamaştırıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DUT FiDANLARINA KORUMA
DUT FiDANLARINA KORUMA
YiNE BOYARIM!
YiNE BOYARIM!
GENÇLER MESLEK EDiNiYOR
GENÇLER MESLEK EDiNiYOR
Müzik atölyesi açıldı
Müzik atölyesi açıldı
Minikler bahçe suladı
Minikler bahçe suladı
VATANDAŞA DESTEK
VATANDAŞA DESTEK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim