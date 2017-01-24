Esenlililer buluştu

Çok sayıda Yozgatlının bir araya geldiği programa Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Yozgat Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz, Mamak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Erdal Ak, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç katıldı.

Programda konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu zamanda bir olmaya beraber olmaya daha çok ihtiyacımız var. İnsanları, hemşerileri bir araya getiren, toplumda bir bağ kuran böyle etkinlikleri önemsiyoruz” dedi. AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer ise , “Hemşerileri bir araya getiren böyle güzel programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.