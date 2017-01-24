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Esenlililer buluştu

24 Ocak 2017 Salı 06:15
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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yozgat Esenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen arabaşı programına katıldı.

Esenlililer buluştu
Çok sayıda Yozgatlının bir araya geldiği programa Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Yozgat Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz, Mamak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Erdal Ak, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç katıldı. 
Programda konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu zamanda bir olmaya beraber olmaya daha çok ihtiyacımız var. İnsanları, hemşerileri bir araya getiren, toplumda bir bağ kuran böyle etkinlikleri önemsiyoruz” dedi. AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer ise , “Hemşerileri bir araya getiren böyle güzel programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“Ahde vefanın yaşandığı bu programlarda bir araya geliyoruz. Bu programlar gurbette sıla hasreti çekenleri bir araya getiriyor ve sıla hasretini bir nebze olsun dindiriyor” diyen Esenliler Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kadir Sıpahi, Akgül’ verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

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