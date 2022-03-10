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Esengin’den teşekkür

Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Esengin, 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle kendileri için düzenlenen programda destek verenlere teşekkür etti.

10 Mart 2022 Perşembe 00:36
Esengin’den teşekkür

Dernek Başkanı Esengin, Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği üyelerine yönelik 8 Mart dünya kadınlar günü münasebetiyle program düzenlendiğini söyledi. Dünya kadınlar günü münasebetiyle kendileri için program düzenleyen Bozok Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Funda Çapan’a teşekkür eden Esengin, ‘’Aynı zamanda bizleri bu programda yalnız bırakmayan dernek üyelerimiz ve hastalarımıza katılım sağlayan Bozok edebiyat derneği başkanı Songül Yurdagül Aksoy ve üyelerine, İHH kadın kolları başkanı Fatma hanımefendiye, Batuhan kalaycı beye, iyi parti kadın kolları başkanı Ayşe Arslan  hanımefendiye sonsuz teşekkür ederiz’’ dedi.

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