Esengin’den teşekkür

Dernek Başkanı Esengin, Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği üyelerine yönelik 8 Mart dünya kadınlar günü münasebetiyle program düzenlendiğini söyledi. Dünya kadınlar günü münasebetiyle kendileri için program düzenleyen Bozok Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Funda Çapan’a teşekkür eden Esengin, ‘’Aynı zamanda bizleri bu programda yalnız bırakmayan dernek üyelerimiz ve hastalarımıza katılım sağlayan Bozok edebiyat derneği başkanı Songül Yurdagül Aksoy ve üyelerine, İHH kadın kolları başkanı Fatma hanımefendiye, Batuhan kalaycı beye, iyi parti kadın kolları başkanı Ayşe Arslan hanımefendiye sonsuz teşekkür ederiz’’ dedi.