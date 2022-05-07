EŞEL-MOBiL sistemi şart

Açıklanan verilere göre; Nisan enflasyonu yüzde 7,25, Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 31,70, yıllık enflasyon yüzde 69,97 oldu. Nisan ayı itibariyle ise enflasyon farkı yüzde 22,51 olarak gerçekleşti. Enflasyonun alım gücünü düşürdüğünü ve buna engel olmak için EŞEL-MOBİL sisteminin devreye girmesi gerektiğini ifade eden Şerefli, dünya da ve Türkiye de yaşanan pandemi ve sonrasında ki siyasi krizlerin enflasyonu arttırdığına dikkat çekti. Son yıllarda görülen en yüksek düzeyde enflasyon artışının yaşandığını söyleyen Şerefli, yüksek enflasyon rakamlarına maruz kalarak alım gücünün ciddi oranda düştüğünü ve bununda gelir dağılımında adaletsizliği artırdığını belirtti. Tüketim ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının başta kamu görevlileri olmak üzere sabit gelirlilerin alım gücünü etkilediğini bildiren Şerefli, EŞEL-MOBİL sisteminin devreye girmesi gerektiğine vurgu yaptı. Şerefli, akaryakıt fiyatlarında uygulanan EŞEL-MOBİL sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişlerin ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılması gerektiğinin de altını çizdi.