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Eş zamanlı temizlik

Yozgat il genelinde, Dünya Temizlik Günü kapsamında eş zamanlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

20 Eylül 2021 Pazartesi 00:54
Eş zamanlı temizlik

 Haydi Yapalım Şunu Yozgat İl Temsilcisi Fatma Kılıçarslan, 2008 yılında Estonya’da başlayan, dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi ‘Let’s Do It!/Haydi Yapalım Şunu’ tarafından Türkiye’de eş zamanlı büyük bir temizliğe imza attığını söyledi. Yozgat'ta Cumhuriyet Alanı’nda buluşan gönüllüler, Çapanoğlu Kent Park ve Spor Vadisi ile Kirazlı-1 Göleti bölgesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. İl Temsilcisi Kılıçarslan, ‘’Yozgat'ta eş zamanlı olarak Sorgun ilçemizde Mükremin Göleti ve çevresinde de sivil toplum kuruluşlarımız, belediyemiz ve gönüllülerimizle birlikte temizlik yapıldı’’ dedi.

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