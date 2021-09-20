Eş zamanlı temizlik

Haydi Yapalım Şunu Yozgat İl Temsilcisi Fatma Kılıçarslan, 2008 yılında Estonya’da başlayan, dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi ‘Let’s Do It!/Haydi Yapalım Şunu’ tarafından Türkiye’de eş zamanlı büyük bir temizliğe imza attığını söyledi. Yozgat'ta Cumhuriyet Alanı’nda buluşan gönüllüler, Çapanoğlu Kent Park ve Spor Vadisi ile Kirazlı-1 Göleti bölgesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. İl Temsilcisi Kılıçarslan, ‘’Yozgat'ta eş zamanlı olarak Sorgun ilçemizde Mükremin Göleti ve çevresinde de sivil toplum kuruluşlarımız, belediyemiz ve gönüllülerimizle birlikte temizlik yapıldı’’ dedi.
20 Eylül 2021 Pazartesi 00:54