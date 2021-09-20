Eş zamanlı temizlik

Haydi Yapalım Şunu Yozgat İl Temsilcisi Fatma Kılıçarslan, 2008 yılında Estonya’da başlayan, dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi ‘Let’s Do It!/Haydi Yapalım Şunu’ tarafından Türkiye’de eş zamanlı büyük bir temizliğe imza attığını söyledi. Yozgat'ta Cumhuriyet Alanı’nda buluşan gönüllüler, Çapanoğlu Kent Park ve Spor Vadisi ile Kirazlı-1 Göleti bölgesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. İl Temsilcisi Kılıçarslan, ‘’Yozgat'ta eş zamanlı olarak Sorgun ilçemizde Mükremin Göleti ve çevresinde de sivil toplum kuruluşlarımız, belediyemiz ve gönüllülerimizle birlikte temizlik yapıldı’’ dedi.