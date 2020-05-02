Eryılmaz'dan gıda yardımı

YOZGATLI iş insanı Hüseyin Eryılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek verdi. Eryılmaz, Çayıralan ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere bin 250 koli gıda yardımını ilçeye gönderdi. Tır ile Çayıralan ilçesine getirilen yardım kolilerinden 550'si ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere kaymakamlığa teslim edildi. Firma temsilcisi Muhsin Eryılmaz, Yozgat genelinde bin 250 gıda kolisi dağıtıldığını belirterek, Kayseri'de 700, İskenderun'da ise 400 iaşe paketinin dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildiğini söyledi. Eryılmaz, ilçedeki bir marketten temin edilen toplam 60 bin liralık alışveriş kartlarının da ihtiyaç sahiplerine dağıtımının sürdüğünü kaydetti.