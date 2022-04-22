Erva bayrağı aldı

Törene Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, Eski İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve partililer katıldı. 5 yıldır İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yerine getiren İlknur Ünal’ın istifa etmesi nedeniyle yerine Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca Mevcut il yönetim kurulu üyesi Erva Kevser Yurtlu başkanlığa getirildi. Törende açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Başer, İl Kadın Kolları Başkanlığına atanan Yurtlu’yu tebrik ederek başarılar diledi. Önceki dönem görev yapan Ünal ve yönetim kurulunun özverili hizmetler yaptığını dile getiren Başer, Cumhurbaşkanının kadın kollarına çok fazla değer ve kıymet verdiğini söyledi. Kadın kollarının 2023 seçimlerine giderken daha kaliteli ve güzel hizmetler vereceğine inandıklarını belirten Başer, Cumhurbaşkanını yeniden Cumhurbaşkanı seçebilmek için kadın kollarının hepsine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

SÖZ VERDİK

Eski İl Kadın Kolları Başkanı Ünal ise 5 yıl önce bu görevi teslim alırken ki heyecanını hatırladığını ifade ederek, AK Parti'de bu gibi yerlerin emanet yerler olduğunu söyledi. Bir bayrak yarışı olduğunu ve 5 yıl önce bayrağı teslim aldıklarında daha ileriye götüreceklerinin sözünü verdiklerini belirten Ünal, “Bu bayrağı kıymetli arkadaşım Erva kardeşime teslim edeceğiz. Onun hanımefendiliğinden, samimiyetinden, çalışmalarından hiç şüphemiz yok. Allah'ın izniyle daha güzel yerlere getireceğine eminim. Hem partimiz için, teşkilatımız için ve AK Kadınlarımız için yeni seçilen başkanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim utandırmasın inşallah. 5 yıl zarfında beraber çalıştığım tüm dava arkadaşlarıma, ak kadınlarına, teşkilattaki bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Allah çıktığımız yolda utandırmasın inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

KADINLAR SİYASETİN ÖZNESİ

İl Başkanı Yusuf Başer’in başkanlığındaki mevcut il yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta iken, bu kutlu göreve layık görüldüğünü söyleyen Yurtlu, amaçlarının kurucu liderleri Erdoğan’ın davasını, kadının gücüyle sahalara yaymak olduğunu bildirdi. AK Parti ile kadınların siyasetin nesnesi değil, öznesi haline getirildiğini anlatan Yurtlu, “Cumhurbaşkanımız siyasi hayatındaki en büyük başarı ve desteğini kadınlardan gördüğünü her fırsatta vurgulayarak, bizlerin siyasette yolunu açmıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, çalışmamıza tevazu ve samimiyetle devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız liderliğindeki partimizin, teşkilat organlarıyla; uyumlu, verimli ve etkin bir şekilde, özellikle parti yan kuruluşu Kadın Kolları olarak, siyasetin hamurunu yoğurup, köyden mahalleye; beldeden ilçeye, nihai olarak da il merkezine uzanan mahir eller ve neferlerle, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve basın-yayın organlarının öneri ve eleştirilerini de dikkate alarak partimizin ve davamızın daha da yükselmesini sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.



