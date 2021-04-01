Ertelemeye tepki

Şerefli yaptığı yazılı açıklamada, ‘’İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) temsilci seçimlerinde aday olan üyelerimizin ortaya koydukları ‘değişim iradesinin’ engellenmesine müsaade etmeyeceğiz’’ dedi. Şerefli, eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiğini, tarihi önceden belirlenen etkinliklere izin verildiğini, buna karşılık İçişleri Bakanlığı’nın son genelgesi bahane edilerek İLKSAN seçimlerinin ertelenmesinin, üye iradesinin hiçe sayılması, seçim sandığının şaibeli bir şekilde üyenin önünden kaçırılması anlamına geldiğini ileri sürdü. Şerefli, ‘’Yetkisi ve görevi sona eren temsilcilerle genel kurul yapan, bu hukuksuz genel kurulca yeni bir yönetim seçen, bu yönetimin isteğiyle ana statüyü değiştiren İLKSAN ve buna göz yuman Bakanlık, bütün bu hukuksuzlarla yetinmeyip bir de üyenin seçme ve seçilme hakkını gasp etmiştir. Dayanak gösterilen İçişleri Bakanlığı genelgesi, kamu kurum ve kuruluşlarının toplantı ve etkinlikleri hakkında tek bir cümle kurmazken, üyeye hesap verme korkusu içindeki İLKSAN, seçimden kaçmak için genelgeyi can simidi olarak kullanmaktadır. Hiç kimsenin endişesi olmasın; İLKSAN’ı da, seçim sürecini de kötü yönetenler, bunun sonuçlarıyla eninde sonunda yüzleşecektir. Yargıya taşıdığımız ‘seçimden kaçıran ana statü değişiklikleri’ de hukuksuzdu.Unutulmasın ki, sandık, üyenin önünden sonsuza kadar kaçırılamaz. Seçim sürecini yönetmekle mükellef olan Millî Eğitim Bakanlığı, üyelerin iradesinin yok sayılmasına fırsat vermemeli; salgın nedeniyle alınan tedbirler gerekçe gösterilerek tehir edilen İLKSAN temsilcilik seçimleri belirsizliğini gidermelidir’’ diye konuştu. Şerefli, bakanlığın, eğitim çalışanlarının haklarının ihlaline seyirci kalmamasını istedi, sandığın kötü yönetiminin üstünün örtülmesine izin vermemesi gerektiğine işaret etti.