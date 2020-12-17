ERTELEME YOK!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, TOKİ taksitlerinin ertelenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinin yanıtını aldı. Keven, Bakan Murat Kurum’un, taksit ertelemesi gibi bir şey planlamadıklarını ifade ettiğini belirterek, ‘’Peki, Sayın bakan gelirini kaybeden binlerce insan TOKİ taksitini ödeyemeyince ne yapacaksınız? Bu insanların evine icra yollayınca içiniz rahat edecek mi?’’ sorularını yöneltti. Milletvekili Keven, soru önergesinde, ‘’Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza yaptırılan konutla taksit ödemelerinin Covit19 salgını sürecinde ertelenmesi ile ilgili kamuoyunda beklenti bulunmaktadır. Taksitlerini ödeyemeyecek durumda ki dar gelirli vatandaşlarımız evlerinin ellerinden alınacağı korkusuyla tedirgin olmaktadırlar’’ dedi. Keven, bu bağlamda, Yozgat ve ilçelerinde bulunan TOKİ projelerinden ev alan hak sahiplerinin Kasım ayı taksit ödemeleri geldiğinden dolayı ekonomik zorluk yaşanan bu salgın sürecinde vatandaşların taksit ödemelerinin ertelenmesinin planlanıp, planlanmadığını sordu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, TOKİ tarafından, vatandaşların banka şubelerinde oluşabilecek sağlık risklerinin önüne geçilebilmesi, ayrıca ekonomik yaşama ilişkin olası hasarları aza indirebilmek için nakit akışı bozulup ödeme sorunu yaşayabilecek olan arsa, konut ve işyeri alıcılarının taksit ödemeleri kapsamında yanıt verdi. Kurum, ‘’2020 yılına ait Nisan ve Mayıs aylarına ait taksit geri ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmesi ve taksit geri ödemelerinin 2020 Haziran ayından itibaren başlatılması sağlanmıştır. Ertelenen taksit geri ödemelerinin (2 taksit) ise 2020 Temmuz ayı dönem artışı yapıldıktan sonra Temmuz-Aralık aylarına ait oluşacak geri ödeme taksitlerine ilave edilmek suretiyle 6 eşit taksit halinde tahsil edilmesi kararı alınmış ve bu karar doğrultusunda işlemler yürütülmüştür. Ancak, hâlihazırda taksit ertelemeye ilişkin yeni bir planlama yapılmamıştır’’ dedi.