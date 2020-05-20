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Erozyon kontrolü

Aydıncık ilçesinde, sel baskınlarına da neden olan tepelerde erozyonu önlemeye yönelik hazırlanan proje hayata geçirilmek için çalışmalar devam ediyor.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 01:58
Erozyon kontrolü

AYDINCIK İlçesinde, sel baskınlarına da neden olan, ilçe merkezini çevreleyen dağlarda Erozyonu Kontrol altına almak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, teraslama çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Aydıncık ilçesinin Dingintepe, Keşlik ve Kılkayası bölgesinde erozyonu önleme çalışmalarına hız verildi. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ilçeyi sel baskınlarına karşı korumak, erozyonu önlemek amacıyla ilçe merkezini çevreleyen Dingintepe, Keşlik ve Kılkayası mevkilerinde erozyon önleme çalışmasının ihalesinin ardından çalışmalara başlandığını söyledi. Başkan Koçak, ‘’İlçemizin topografik durumu, iklim koşulları nedeniyle olası erozyonlara karşı, Aydıncık Erozyon Kontrol Uygulama Projesi Arazi hazırlandı. Tel İhata, kafes tel çit ve Kafes tel eşik yapım işi ihalesi Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafında 17 Mart 2020 tarihinde yapıldı. İhale kapsamında İlçemiz Dingin Tepe, Kılkayası Mevki ve Keşkik Mevkilerinde 10 kilometre ekskavatör Terası, 23 kilometre teras aplikasyonu, 4 bin metre kafes tel eşik yapımı, 13 kilometre galvanizli kafes tel çit yapımı ve 5 kilometre tel ihata işlerinin yapımı planlandı. Çalışmalara başlanıldı’’ dedi. Başkan Koçak, bu hizmetlerin ilçeye kazandırılmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer’in destek verdiğinin altını çizdi. 

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Erozyon Kontrolü
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