Erozyon ile mücadele

Bu amaçla, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Yozgat Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelik ile birlikte erozyon önleme çalışması yapılacak Dingin Tepe, Keşlik ve Kıl Kayası mevkilerinde incelemelerde bulundu. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak ile görüşen Orman Bölge Müdürü Çapkın ve İşletme Müdürü Çelik, daha sonra bölgeye giderek bilgi aldı. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Dingin Tepe, Keşlik, Kıl Kayası gibi mevkilerden yağan yağmur sularının ilçe merkezine inmek suretiyle sele neden olduğunu, yerleşim alanlarına zarar verdiğini söyledi. Başkan Koçak, önlem alınması konusunda ilgili kurumları bilgilendirdiklerini, daha önce Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünden ilçeye gelen teknik ekibin sel baskınlarına neden olan alanlarda incelemelerde bulunduklarını hatırlattı. Koçak, bölgelerde tel kafes, taş tahkimat, teraslama, ağaçlandırma gibi yöntemlerle ıslah çalışmaları yapılabilirliği konusunda yapılan incelemeler sonrasında hazırlanan rapor doğrultusunda bu kez bölge ve il müdürlerinin incelemelerde bulunduklarını bildirdi.