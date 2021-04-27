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Erozyon ile mücadele eğitimi

Erozyon ile daha etkin mücadele verilebilmesi amacıyla, Orman Müdürlüklerinde görevli personele yönelik Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü eğitim çalışmaları devam ediyor.

27 Nisan 2021 Salı 00:38
Erozyon ile mücadele eğitimi

YURDUMUZUN yüzde 59’unun yüzde 12’de fazla eğilimli alanlardan oluştuğu, bu alanlarında yüzde 11.5’inde şiddetli ve çok şiddetli erozyon görüldüğü dikkate alınarak, erozyon ile mücadele çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Yozgat’ın Çayıralan ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan ‘Yozgat Çayıralan-Sivas Gemerek çevresi çok amaçlı uygulama projesi’ sahasında uygulamalı eğitim çalışması gerçekleştirildi. ‘Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü’ başlıklı eğitim, Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Halil İbrahim Üstüner koordinatörlüğünde yapıldı. Şube mühendisleri M. Tamer Tap ve Kamil Şarkışlalı, Etüt Proje Başmühendisi Uğur Efe, Mühendisler Hüseyin Kozan ve Fatih Ağcakaya tarafından bölgeye bağlı işletmelerde görevli personele eğitim verildi. Toprak işleme yöntemlerinden insan gücü ile toprak işleme, mini ekskavatör ile toprak işleme, büyük ekskavatör ile toprak işleme, toprak muhafaza çalışmalarında yapılan sınai tesislerinden örme çit, kuru taş duvar ve çalı demet teras gibi konularda katılımcılar bilgilendirilip, uygulama yapıldı.
VERİMİ DÜŞÜRÜYOR
Erozyon ile taşınan topraklarla çeşitli minareller ve organik maddenin de taşınarak, toprakların verimliliğinin azaldığı, taşınan rusubat ile birlikte barajların belirlenen ekonomik ömürlerinden çok önce dolduğu, meydana gelen sel ve taşkınlar ile can ve mal kayıplarına sebep olduğu hatırlatıldı. Türkiye’de yer değiştiren toprağın yüzde 38,71’inin tarım alanlarında, yüzde 4,17’si orman alanlarında, yüzde 53,66’sının da mera alanlarında meydana geldiğine dikkat çekildi. Türkiye’de yılda erozyonla taşınan toprak miktarının 500 milyon ton iken, 2018 yılında 154 milyon tona indirildiği, 2023 yılında da toprak kayıplarının yılda 130 milyon tona indirilmesinin hedefinin konulduğu kaydedildi. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Erozyon Ile Mücadele Eğitimi
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