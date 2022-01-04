Ermetin’den Çoban kitabı

Ermetin, Çoban isimlyi kitaplarının Çoban eğitimi ve mera yönetiminin birlikte ele alındığı bir yayın bulunmadığını, bu açığı gidermek ve hayvan yetiştiricileri ve çobanlara kaynak başvuru kitabı olmasını amaçladıklarını söyledi. Ermetin, sahada eksikliğini hissettikleri konularda, meslek tecrübeleri ile birleştirerek kendi çektikleri ve hiçbir yerde yayınlanmayan fotoğraflar ile her kesimin anlayacağı bir dille bu eseri yazdıklarını vurguladı. Kitapta, çayır mera ve ele alınan konularla ilgili tanımlar, çobanlık mesleği, hayvan refahı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, sürü yönetimi, teknik mera kullanımı, meralarda bakım, toprak-su muhafaza yapıları ve farklı kullanıma açılan bozulmuş bitki örtülerinin iyileştirilmesi ile doğaya tekrar kazandırılması konularında temel bilgiler verildiğini ifade etti. Kitabın, çayır ve meralardan faydalanan küçükbaş hayvan yetiştiricilerine, çobanlara, meslektaşlarına, ilgililere ve öğrencilere yararlı olmasını diledi.