Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Ermetin’den Çoban kitabı

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin, Konya Gıda Tarım Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Mülayim ile birlikte ‘Çoban’ isimli kitaplarını yayımladı.

04 Ocak 2022 Salı 00:56
Ermetin’den Çoban kitabı

Ermetin, Çoban isimlyi kitaplarının Çoban eğitimi ve mera yönetiminin birlikte ele alındığı bir yayın bulunmadığını, bu açığı gidermek ve hayvan yetiştiricileri ve çobanlara kaynak başvuru kitabı olmasını amaçladıklarını söyledi. Ermetin, sahada eksikliğini hissettikleri konularda, meslek tecrübeleri ile  birleştirerek kendi çektikleri ve hiçbir yerde yayınlanmayan fotoğraflar ile her kesimin anlayacağı bir dille bu eseri yazdıklarını vurguladı. Kitapta, çayır mera ve ele alınan konularla ilgili tanımlar, çobanlık mesleği, hayvan refahı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, sürü yönetimi, teknik mera kullanımı, meralarda bakım, toprak-su muhafaza yapıları ve farklı kullanıma açılan bozulmuş bitki örtülerinin iyileştirilmesi ile doğaya tekrar kazandırılması konularında temel bilgiler verildiğini ifade etti. Kitabın, çayır ve meralardan faydalanan küçükbaş hayvan yetiştiricilerine, çobanlara, meslektaşlarına, ilgililere ve öğrencilere yararlı olmasını diledi.

Son Güncelleme: 03.01.2022 18:00
Anahtar Kelimeler:
YayımladıKitapIsimliÇobanMevlütMülayimOrhanErmetinüyesiöğretimZiraatfakültesiYozgatBozokÜniversitesiHaberSalıOcakIlerigazetesiYozgatErmetin’den Çoban Kitabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hem öğreniyor, hem de eğleniyorlar
Hem öğreniyor, hem de eğleniyorlar
Bina tamam gibi
Bina tamam gibi
Oktay’ın test sonucu negatif
Oktay’ın test sonucu negatif
Ödemeler başladı
Ödemeler başladı
Yusuf Karakaya’yı ağırladılar
Yusuf Karakaya’yı ağırladılar
Şahan’dan ziyaret
Şahan’dan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim