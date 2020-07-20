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Ermenistan’a tepki

Münih şehrinde, işgalci Ermenistan'ı protesto amaçlı yürüyüşe Yozgatlı derneklerde destek verdi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 00:14
Ermenistan’a tepki

ALMANYA’nın Münih şehrinde dün tarihi bir gün yaşandı. İki devlet bir millet olan Türkler ve Azerbaycanlılar yan yana ellerinde ay yıldızlı Türk ve Azerbaycan bayrakları ile yürüdü. Ermenilere lanet yağdı. Yürüyüşe Almanya’da bulunan Yozgatlı derneklerin yöneticileri de üyeleriyle birlikte katılıp, destek verdi.
Münih şehrinde faaliyet yapan Azerbaycan Cemiyetinin organize ettiği Ermenistan’ı telin yürüyüşüne Türk derneklerinden Milli Görüş, Türk Ocağı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Demokratlar Birliği, Beyaz Lale Derneği, Bayern Yozgat Dernekler Birliği, AYDEF Almanya Yozgatlılar Federasyonu yönetici ve üyeleriyle birlikte yüzlerce kişi katıldı.
Yürüyüşe destek veren AYDEF genel başkanı Yasemin Atik, "Biz iki devlet bir milletiz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz yalnız değildir, her zaman yanlarındayız ve destekliyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ermenistan’a Tepki
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